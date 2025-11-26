Lezione di difesa personale a Follonica

Gli istruttori sono due volontari di Cri: hanno fatto servizio tra gli altri comitati di Scarlino, Capalbio, Orbetello. Iscrizioni aperte

Follonica: Lezione gratuita di difesa personale femminile – Sabato 6 dicembre 2025, ore 10,00 – presso la Palestra Atlantide, Follonica. In occasione della recente Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Zona Sicura in collaborazione con la Palestra Atlantide di Follonica organizzano una lezione gratuita di difesa personale femminile che si terrà sabato 6 dicembre 2025 alle ore 10,00. Le cui iscrizioni sono già aperte. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su un tema purtroppo sempre più attuale: la violenza di genere, una piaga sociale che continua a colpire donne di tutte le età e provenienze. Di fronte a un fenomeno in costante crescita, è fondamentale promuovere azioni concrete, diffondere consapevolezza e incoraggiare una politica attiva e responsabile, capace di prevenire e contrastare ogni forma di abuso. La lezione offrirà strumenti pratici, tecniche di autodifesa e consigli utili per aumentare la sicurezza personale, rafforzando al tempo stesso la fiducia in sé e la capacità di reagire in situazioni potenzialmente rischiose. L’incontro è rivolto a tutte le donne, senza limiti di età o esperienza sportiva. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione.

Per informazioni e iscrizioni:

Zona Sicura- Barbara Vitellaro 3391706241

Un piccolo gesto può fare una grande differenza: unisciti a noi per dire no alla violenza e sì a una comunità più sicura e consapevole