Il Redigaffi di Tua Rita dialoga con Rutilio Manetti

Venerdì 28 novembre il secondo appuntamento nella Chiesa dei Bigi al Polo culturale Le Clarisse

Grosseto: Il Polo culturale Le Clarisse propone il secondo appuntamento del ciclo “Capolavori d’arte e vino”, in programma venerdì 28 novembre alle ore 18.00 nella Chiesa dei Bigi. La rassegna, curata da Ludmila Deli, sommelier e responsabile marketing ed eventi di Fattoria Le Pupille, e da Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse, offre un percorso che mette in relazione un grande vino toscano con un capolavoro della collezione del Museo Luzzetti.

Il protagonista della serata sarà il Redigaffi di Tua Rita, uno dei vini più celebri della produzione enologica italiana e internazionale, accostato per l’occasione all’opera di Rutilio Manetti, importante interprete della pittura seicentesca toscana.Il Redigaffi, merlot in purezza nato nel 1994, è stato il primo vino italiano a ottenere il punteggio di 100/100 da Robert Parker. Le sue note di prugna e ciliegia matura, insieme ai sentori di cioccolato e spezie, lo rendono un vino di grande struttura e profondità, affinato in barrique francesi e caratterizzato da una straordinaria eleganza materica.L’associazione con Rutilio Manetti nasce da una sintonia che accomuna il carattere del vino e il linguaggio dell’artista.

Manetti, nella sua produzione, si distacca dal tardo-manierismo per adottare un naturalismo vigoroso, drammatico e innovativo, influenzato dall’esperienza caravaggesca. Allo stesso modo, il Redigaffi si è imposto come un vino capace di superare le convenzioni, diventando un riferimento assoluto per modernità e intensità espressiva. La potenza e la complessità del Redigaffi trovano un corrispondente nella forza narrativa e nella densità emotiva delle opere di Manetti. Nel corso dell’incontro, Ludmila Deli guiderà la degustazione approfondendo la storia e le peculiarità del vino, mentre Mauro Papa offrirà al pubblico una riflessione sull’opera di Manetti e sulle ragioni che hanno portato a questo accostamento.

L’ingresso è possibile con il biglietto del museo (5 euro intero, 3 euro ridotto). È consigliata la prenotazione.

Per informazioni: 0564 488066 (dal giovedì alla domenica), oppureprenotazioni.clarisse@gmail.com.