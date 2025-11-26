Ieri mattina, nella sala consiliare del Comune di Cinigiano, si è svolto un importante evento di sensibilizzazione dal titolo “Stop alla violenza”, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Cinigiano: L’incontro, organizzato dall’amministrazione comunale ed in particolare dalla consigliera Sabrina Panfi, è stato moderato dalle professoresse Lina Senserini e Luciana Rocchi e ha visto la partecipazione della Scuola primaria di Monticello Amiata, delle classi quarta e quinta della primaria di Cinigiano e degli studenti della Scuola secondaria di primo grado di Cinigiano.

Durante le settimane che hanno preceduto questo evento, le classi coinvolte hanno realizzato elaborati di vario genere declinati a seconda della loro età e delle loro capacità e gli stessi, compreso un breve ma coinvolgente pezzo di teatro, sono stati presentati nella sala consiliare. Partendo dai lavori delle alunne e degli alunni, Rocchi e Senserini hanno condotto in modo sapiente e delicato un dialogo che ha portato a una riflessione più approfondita sulla cultura del rispetto, della parità e della non violenza, utilizzando linguaggi e modalità adeguati alla età dei piccoli protagonisti. Molti di loro sono intervenuti utilizzando parole semplici ma profonde per raccontare il valore della gentilezza, il dolore provocato dalla violenza e il desiderio di un mondo più giusto. I lavori prodotti, le emozioni condivise e i suggerimenti emersi rappresentano un prezioso punto di partenza per costruire una cultura fondata sul rispetto e sulla prevenzione della violenza.

“I ragazzi hanno partecipato con grande interesse e sensibilità, dimostrando una forte capacità di riflessione su un tema complesso ma fondamentale” - dichiara il Sindaco Luciano Monaci - “La scuola, insieme alle famiglie e alla comunità, svolge un ruolo fondamentale nell’educare alla gentilezza, all’empatia e alla non violenza, contribuendo a formare cittadini consapevoli e attenti al benessere degli altri”.

L’Amministrazione Comunale esprime un sentito ringraziamento all’Istituto Scolastico, in particolare al corpo docente che ha guidato gli studenti in questo percorso, e alle professoresse Senserini e Rocchi per i preziosi interventi che hanno orientato e arricchito i momenti di riflessione.