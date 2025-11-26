Colazione in Confartigianato: appuntamento il 27 novembre a Grosseto

Confartigianato Imprese Grosseto organizza una nuova occasione di incontro dedicata agli imprenditori e ai nuovi associati

Grosseto: L’iniziativa, dal titolo “Colazione in Confartigianato”, si terrà giovedì 27 novembre, alle ore 8.30, nella sede provinciale di Via Monte Rosa 26, Grosseto. Durante l’incontro si parlerà di prodotto artigianale, delle opportunità per le imprese del territorio e sarà dato il benvenuto ufficiale ai nuovi associati. L’obiettivo è creare uno spazio informale di confronto, ascolto e condivisione, favorendo reti tra professionisti e nuove sinergie.

La mattinata sarà accompagnata dalle dolcezze del Panificio ‘900 di Grosseto.

L’iniziativa rientra nel percorso di Confartigianato dedicato al rafforzamento della comunità imprenditoriale locale e alla valorizzazione della cultura artigiana.







