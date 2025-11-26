Alla libreria QB si parla del Beato Angelico

Tra gli scaffali e i tavoli della libreria QB si parla anche di arte
Grosseto: Domani, giovedì 27 novembre alle 17.30, Simone Fiderigo Franci della cooperativa Le Orme nell’ambito di un appuntamento speciale Arte Natura presenterà la visita guidata alla mostra del Beato Angelico a Firenze organizzata dalla cooperativa per il prossimo 20 dicembre.
La visita guidata consentirà di godere appieno delle meravigliose opere di questo artista ospitate a Palazzo Stozzi e al Museo di San Marco.
L’incontro al bar libreria QB nasce per prepararsi alla mostra e per avere informazioni.
info@leorme.com – tel. 0564416276