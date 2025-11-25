Sorano: Si riunisce il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Sorano è stato convocato per il 27 novembre 2025 alle ore 15.00. L’assemblea si aprirà con le comunicazioni del sindaco Ugo Lotti, per poi proseguire con l’approvazione dei verbali della seduta precedente.
Sorano: Nel corso della riunione verranno discusse due interrogazioni: la prima presentata dal gruppo “Sorano Impegno Comune”, la seconda dal consigliere Pierandrea Vanni. Una parte significativa dei lavori sarà dedicata alla ricognizione degli atti relativi al Piano di Zona 167, documento urbanistico di riferimento per l’area.
La seduta proseguirà con l’esame di un atto di indirizzo rivolto alla Giunta comunale per definire l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione di interventi pubblici. Il provvedimento include anche le determinazioni sui criteri economici da applicare, con particolare riferimento al ribasso migliorativo calcolato sulla media Anac.
Tra i punti centrali figura inoltre l’approvazione del nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, aggiornato al 2025. Sarà sottoposta all’aula anche una variazione al bilancio di previsione 2025–2027, definita come ultimo assestamento dell’anno.
A conclusione dei lavori, il Consiglio procederà alla nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria per il triennio 2026–2028.