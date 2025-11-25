Il sindaco Francesco Sposetti ha nominato Roberta Piroli assessora comunale

A lei le deleghe di cultura, biblioteca e archivio storico, pari opportunità, partecipazione, decentramento e quartieri

Tarquinia: Il sindaco Francesco Sposetti ha nominato Roberta Piroli nuova assessora comunale alla cultura, biblioteca e all’archivio storico, con deleghe anche a pari opportunità, partecipazione, decentramento e quartieri. “Sono certo che saprà portare nuova energia e progettualità. Le sue deleghe, dalla promozione culturale alle pari opportunità, fino al rapporto diretto con i quartieri, – afferma il primo cittadino -, rivestono un ruolo strategico per avvicinare ancora di più l’amministrazione alla comunità”. “Ringrazio il sindaco Sposetti per la fiducia - dichiara la nuova assessora Piroli -. Lavorerò con impegno per valorizzare il patrimonio culturale di Tarquinia, rafforzare i servizi della biblioteca e dell’archivio storico, e favorire una partecipazione più ampia e inclusiva, prestando attenzione alle esigenze dei quartieri e alle politiche delle pari opportunità”.