Convocato il Consiglio comunale di Manciano

Giovedì 27 novembre 2025, alle ore 9.00, si riunisce nella sala del Palazzo comunale il Consiglio comunale di Manciano. L’eventuale seconda convocazione è fissata alle ore 11.00 dello stesso giorno.
Manciano: Nel corso della seduta tra i punti previsti ci sono l’ultima variazione di assestamento del Bilancio di previsione 2025-2027, l’esame della variante ai sensi della legge regionale 65/2014 relativa all’aggiornamento degli studi idraulici nell’Unità territoriale organica elementare di Marsiliana e la conseguente richiesta di verifica finale prevista dall’articolo 21 del Piano di indirizzo territoriale.
Sarà inoltre discussa la mozione presentata dal gruppo consiliare “Tutti per Manciano” relativa al riconoscimento dello Stato di Palestina come Stato indipendente e sovrano. La seduta si concluderà con le comunicazioni del sindaco Mirco Morini.