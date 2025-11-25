Al Salotto Letterario di Orbetello un libro per gridare contro la violenza alle donne

Orbetello: Martedì 25 novembre alle 17, al Centro culturale Paragrano, in piazza del Plebiscito ad Orbetello, il Salotto Letterario si riunisce per condividere alcuni passaggi del libro "Le formiche non hanno le ali" di Silva Gentilini, approfondendo la storia ma non solo; ogni partecipante potrà portare nel dialogo, un pensiero, un ricordo, un argomento curioso o un’idea da discutere, in un salotto ogni voce ha la sua importanza e ogni tema può arricchire la conversazione. Il volume racconta la rinascita di due donne da un passato tragico e violento, quella di Emma è una storia vera vittima di violenza sessuale da parte del padre, Silva Gentilini ha costruito un’opera che, partendo da un’indicibile memoria intima, riesce a farsi racconto universale di una lenta e faticosa riconquista di sé, quella di Margherita, ispirata alla vita della bisnonna dell’autrice, rappresenta un sapiente contrappunto alla claustrofobica vicenda di Emma e ci conduce in un’America sognata come terra promessa. Le pagine del libro danno voce a una sofferenza personale, restituendo un intreccio narrativo che abbraccia un secolo e si fa avvincente epopea familiare. Artemare Club sarà presente al pomeriggio di cultura, parole, sorrisi e condivisione, intreccia con la voglia di gridare contro la violenza alle donne.







