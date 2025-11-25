Aiuti alla Cri: un grazie ai donatori

Un sincero ringraziamento ai donatori che, in questi giorni, hanno scelto di sostenere la Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento.

Monte Argentario: Un pensiero particolare è rivolto alla signora Giuseppa Bausani, già Presidente dell’allora Comitato Femminile della Croce Rossa (prima della riforma) e in seguito Delegata del settore sociale. Anche in questi giorni la signora Bausani ha fatto visita alla nostra sede ed ha effettuato una generosa donazione a sostegno delle attività portate avanti dal nostro Comitato.

Il suo contributo, così come quello di tutti i donatori, rappresenta un importante gesto di solidarietà e un prezioso incoraggiamento per continuare a svolgere con impegno le nostre attività a favore della comunità.



