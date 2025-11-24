"Violenza Contro le Donne": la Commissione Pari Opportunità Unione Comuni Montani Amiata Grossetana organizza 2 iniziative

Amiata: La Commissione Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana organizza due iniziative dedicate alla sensibilizzazione e alla prevenzione della violenza di genere, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 25 novembre – ore 10:00 “Oltre la violenza – Non solo il 25 novembre”

Sala CRED – Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana

L’incontro, promosso dall’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, si aprirà con i saluti della Presidente della Commissione Pari Opportunità, Lucia Nannetti, e sarà moderato dalla Dott.ssa Lisa Battisti, membro della Commissione.

Interverranno i referenti del Codice Rosa della ASL, Dott. Claudio Pagliara e Dott.ssa Elisa Fattori; le volontarie del Centro Antiviolenza Olympia de Gouges, Rita Teodori e Giorgia Cozzolino;per l’Arma dei Carabinieri il Tenente Colonnello Orefice; e la referente del SAM, Dott.ssa Emanuela Palazzi.

L’iniziativa offrirà una cornice informativa e di approfondimento sulle dinamiche della violenza di genere, con particolare attenzione agli aspetti riguardanti il Codice Rosa e il Codice Rosso, e sui servizi socio-sanitari presenti sul territorio a tutela delle vittime.

Commento della Presidente Lucia Nannetti:

“Eventi come questi sono possibili grazie alla preziosa collaborazione con le istituzioni del territorio. Unire le competenze delle amministrazioni locali, delle strutture sanitarie e delle forze dell’ordine significa costruire una rete di protezione più forte, capace di accogliere e sostenere chi subisce violenza.”

26 novembre – ore 12:00

Inaugurazione della Panchina Rossa

Ospedale di Castel del Piano

La Commissione Pari Opportunità inaugurerà una panchina rossa, simbolo permanente dell’impegno contro la violenza sulle donne.

La collocazione davanti all’ospedale rappresenta una scelta strategica e profondamente simbolica: un luogo di cura, di fragilità e di rinascita, dove ogni giorno transitano persone che affrontano momenti difficili ma anche percorsi di guarigione.

Posizionare qui la panchina significa ricordare che la violenza di genere è anche una questione di salute e dignità. Metterla davanti all’ospedale sottolinea il ruolo fondamentale del sistema sanitario nel riconoscere, accogliere e sostenere le vittime.

Questa panchina è un invito a non restare indifferenti, un segno visibile e permanente rivolto alla comunità, a chi soffre e a chi sta trovando il coraggio di chiedere aiuto.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la ASL Toscana Sud Est e il Comune di Castel del Piano. Interveranno il Direttore dell’Ospedale dr Michele Dentamaro e la Sindaca del Comune di Castel del Piano Cinzia Pieraccini



