Valdichiana2025: gli eventi della settimana del 24 novembre

La programmazione di Valdichiana2025 – Capitale Toscana della Cultura continua a scandire il mese di novembre con una serie di appuntamenti che uniscono memoria, cultura, partecipazione civica e spettacolo. Ecco una panoramica degli eventi più attesi della settimana, con cui continua a crescere il Seme di Toscana!

Siena: La Valdichiana dice NO!

I dieci Comuni della Valdichiana Senese si uniscono per dire NO alla violenza di genere, rinnovando il proprio impegno con iniziative condivise e momenti di riflessione che coinvolgeranno l’intero territorio in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una giornata simbolo, che ancora una volta diventa occasione per costruire percorsi di sensibilizzazione, educazione e partecipazione diffusi durante tutto l’anno. Il programma completo delle iniziative è consultabile nel sito web dell'Unione Comuni Valdichiana Senese.

A questo tema è anche dedicato uno degli appuntamenti principali del cartellone di Valdichiana2025, che andrà in scena domenica 30 novembre agli Ex Macelli di Montepulciano. Un collettivo internazionale, guidato dall’artista catalana Àngels Aymar incontrerà 100 donne del territorio per un laboratorio di autonarrazione che vuole fornire nuove prospettive sulla condizione della donna e sul suo ruolo nella società contemporanea, in un allestimento che unisce teatro, danza, videoarte e fotografia.

Ranuccio Bianchi Bandinelli, Clusium 100 anni dopo

Uno degli appuntamenti più importanti del cartellone di Valdichiana2025 è il convegno “Del primo amor non ci si scorda mai”

Ranuccio Bianchi Bandinelli, Clusium 100 anni dopo. Al convegno, che si terrà a Chiusi e a Sarteano nelle giornate del 28 e 29 novembre, saranno presentate 24 relazioni a carattere scientifico che faranno il punto sullo stato dell’arte dell’archeologia della Valdichiana senese. Il 30 novembre saranno invece organizzate visite guidate gratuite, un’occasione unica per fare un viaggio dalla preistoria all’età romana nell’antico agro chiusino, accompagnati direttamente dai direttori dei musei e delle aree archeologiche della Valdichiana senese (su prenotazione).

Musica per il territorio

La musica è ancora protagonista sabato 29 novembre a Sinalunga, dove l'ensemble femminile Silence Please vi aspetta per un emozionante concerto per coro femminile a cappella per celebrare la patrona della musica Santa Cecilia.

Domenica 30 novembre ad Abbadia di Montepulciano, l’associazione Terzo Millennio propone un evento speciale che fa parte del progetto della “Rete della musica contemporanea e delle culture giovanili”, a sostegno dei festival e delle associazioni giovanili nell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese.

Teatro per tutte le età

Sabato 29 novembre il Teatro degli Oscuri di Torrita di Siena ospita alle 21:00 il musical “Sognando la fabbrica di cioccolato”, messo in scena dalla Compagnia Teatro Giovani Torrita – Spazio Musical Academy, adattamento liberamente ispirato a “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato”

Domenica 30 novembre alle ore 15, alla Tenuta di Dolciano di Chiusi, la storia torna in scena con la visita teatralizzata “Il Granduca Leopoldo”, un percorso narrativo che anima gli spazi della tenuta e restituisce vita e voce a uno dei personaggi più importanti per la storia della Valdichiana.

Sempre domenica, il Teatro Caos di Chianciano Terme ospita alle 18:00 “Blu dipinto”, nuovo appuntamento della stagione teatrale, con Andrea Kammaerle, Giulia Pratelli (chitarra e voce) e Luca Guidi (chitarra e voce).

Eventi in corso

Proseguono inoltre le seguenti iniziative: a Sarteano, l’esibizione di Giulia Cenci presso Monteverdi Tuscany – Castiglioncello del Trinoro. Al Museo Civico di Cetona prosegue la mostra “Avventure a fumetti nel mondo degli Etruschi”, mentre al Museo Civico di Chianciano Terme prosegue l’esposizione dei canopi etruschi “Echi d’eternità”. A Montepulciano prosegue inoltre Natale a Montepulciano, uno dei mercatini natalizi più grandi e suggestivi d’Italia, con tanti appuntamenti e il Castello di Babbo Natale.











