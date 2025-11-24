Una puntata radio speciale dedicata ai nidi e alle scuole dell’infanzia di Grosseto

Un momento di ascolto e condivisione per le famiglie dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali di Grosseto: giovedì 27 novembre, dalle 20.00 alle 21.00, andrà in onda sulla webradio Radio Spazio Ivrea (www.radiospazioivrea.it) la puntata speciale “Un messaggio che abbraccia” del programma Spazio Costruiamo Gentilezza.

Grosseto: La trasmissione nasce per accompagnare i genitori nel delicato momento dell’inserimento al nido, un passaggio spesso carico di emozioni, paure e aspettative. Attraverso le storie e i messaggi già inviati dalle famiglie, che saranno ascoltati durante la puntata, la trasmissione diventa un vero e proprio abbraccio sonoro, capace di trasmettere fiducia e serenità. I genitori dei bambini che hanno già frequentato il nido o la scuola dell’infanzia e desiderano condividere i propri messaggi possono inviarli via WhatsApp al numero 328 2955915.

L’iniziativa si inserisce in un percorso educativo più ampio volto a valorizzare la gentilezza come strumento di cura e condivisione. L’idea del Libro dell’Accoglienza Gentile è stata promossa dall’Assessore alla Gentilezza Angela Amante e condivisa con il progetto nazionale Costruiamo Gentilezza come buona pratica replicabile. Questo libro permette ai genitori dei bambini delle sezioni medi e grandi di lasciare messaggi rassicuranti e consigli pratici per i nuovi arrivati.

I contenuti già inviati dalle famiglie – piccoli gesti, ricordi positivi e consigli utili per affrontare i primi giorni con serenità – saranno messi in onda durante la puntata, creando una “collana di voci gentili” che resterà poi a disposizione anche come podcast ricordo.

Un semplice gesto con un grande valore umano, che contribuisce a creare un ambiente più accogliente e solidale, facendo della gentilezza un ponte tra le persone, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità emotiva.







