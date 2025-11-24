Sorano: l’incontro con la “Casa di Hilde”

Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, martedì 25 novembre alle 16.30 l’evento con l’associazione di Piancastagnaio

Sorano: In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Sorano promuove un incontro pubblico che si terrà martedì 25 novembre alle ore 16.30 alla Biblioteca comunale di Sorano.

L’iniziativa vedrà la partecipazione dell’associazione “La Casa di Hilde”, impegnata da anni nel sostegno alle donne vittime di violenza e nella promozione di percorsi di autonomia e protezione.

Durante il pomeriggio sarà inoltre presente un mercatino solidale, il cui ricavato sarà destinato alle attività dell’associazione. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

«La giornata del 25 novembre non è una ricorrenza simbolica, ma un richiamo forte alla responsabilità collettiva – dicono il sindaco Ugo Lotti e la consigliera comunale Cristina Ichim, delegata alle Pari Opportunità –. La violenza contro le donne non è un’emergenza, è un fenomeno strutturale che può essere contrastato solo attraverso la consapevolezza, l’educazione e il sostegno concreto a chi trova il coraggio di chiedere aiuto. Con questo incontro vogliamo offrire uno spazio di ascolto e informazione, valorizzando il lavoro quotidiano di realtà come La Casa di Hilde, che rappresentano un punto di riferimento fondamentale sul territorio».



