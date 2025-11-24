Sciopero nazionale dell’intera giornata venerdì 28 novembre. Saranno garantiti i servizi sanitari essenziali

Grosseto: Sciopero nazionale dell’intera giornata venerdì 28 novembre proclamato da CUB, SIAL COBAS, CLAP, ADL COBAS, COBAS, Confederazione USB.

A comunicarlo il Dipartimento della Funzione Pubblica, sul cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego del proprio sito internet. Lo sciopero interessa l’intera giornata e riguarda tutte le categorie pubbliche e private. Per la sanità lo sciopero è articolato da inizio turno del giorno 28 novembre 2025 a fine dell'ultimo turno della stessa giornata.

L'Asl Toscana sud est rende noto che saranno assicurate le prestazioni in urgenza e i servizi minimi essenziali come previsto negli accordi nazionali che disciplinano il diritto allo sciopero.