Prosegue restyling linea elettrica Batignano, da domani a giovedì operazioni taglio piante

Grosseto: Dopo i lavori tecnici della scorsa settimana sulla rete elettrica tra Batignano, Roselle e Nomadelfia, proseguono le operazioni per la manutenzione e il restyling degli impianti della zona: da domani (martedì 25 novembre) a giovedì 27 novembre, infatti, E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) con una ditta specializzata effettuerà attività di deramificazione e taglio piante lungo tutta la dorsale elettrica aerea di media tensione ‘Batignano’, che fornisce energia a tutta l’area citata e che in più tratti è disturbata da alcuni alberi e piante ad alto fusto interferenti con i sostegni e i conduttori di linea.

Nell’occasione le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno l’assetto di rete, nonché la sicurezza degli impianti, per garantire efficienza e continuità del servizio. L’attività di taglio piante, concordata con gli enti preposti, è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche. E-Distribuzione può operare all’interno dell’area di propria competenza adiacente alle linee, mentre fuori da essa non può intervenire e non ha responsabilità. Allo stesso modo, i privati sono tenuti a intervenire nelle aree di proprietà ove transitino linee elettriche dopo apposita segnalazione e richiesta a E-Distribuzione per mettere fuori servizio gli impianti e consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono alcune interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione, per diminuire i disagi, ha diviso su più giorni: domani, martedì 25 novembre, si svolgeranno operazioni tra Canonica nuova, Canonica vecchia, Colombaio, Magliatoi, pod. Vigne; mercoledì 26 novembre le attività interesseranno Il Terzo, Pesciatino, Vallerotana, poderi Argentina, Filippo Re, Belvedere, Roma, str. Dello Sbirro; giovedì 27 novembre, infine, tra Case Migliorini, Cavallini, Cerro Sughero, Lupaie e poderi limitrofi. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree dei ‘fuori servizio’ saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze. I clienti sono informati attraverso affissioni, con il dettaglio di civici e orari (sempre inizio lavori mattina) nelle zone coinvolte. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il Servizio clienti al numero 803500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Infine, per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica sempre sul portale internet dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.

(Nelle foto tecnici E-Distribuzione a lavoro per taglio piante e restyling impianti)



