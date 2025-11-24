Pitigliano, 25 novembre: scarpette rosse e flash mob nel centro storico

Pitigliano: Il Comune in collaborazione con il Centro Culturale Fortezza Orsini APS, aderisce anche quest’anno alla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, con un programma di iniziative che si svolgeranno il 25 novembre, rivolte alle scuole e alla cittadinanza.

Si comincia la mattina, alle ore 9.15 in via San Michele, con la consegna all’amministrazione comunale da parte del Centro culturale Fortezza Orsini aps, della targa da apporre sulla panchina rossa che fu dipinta nel 2023 dagli studenti della scuola media di Pitigliano, poi installata in piazza San Michele. La targa andrà a completare il progetto, spiegando il senso e il valore di quella panchina. Parteciperanno gli studenti dell’IC Umberto I. A seguire delle scarpette rosse, realizzate in cartone dagli studenti della scuola media, saranno posizionate nei luoghi simbolo del paese, come San Michele, l’Acquedotto Mediceo, il Monumento al Villano e le Ex Macerie. Le scarpette rosse di cartone saranno inoltre distribuite negli uffici comunali e negli esercizi commerciali.

Il pomeriggio, alle 15.30 si terrà il flash mob davanti alle scale del palazzo comunale, con la lettura dei nomi delle vittime di femminicidio dal 26 novembre 2024 al 25 novembre 2025. Chiunque lo desidera si potrà unire al flash mob per leggere quei nomi. Per ogni donna sarà indicato il luogo e la data in cui è stata uccisa."

“A Pitigliano abbiamo scelto di vivere questa giornata coinvolgendo le scuole, le famiglie, le attività economiche e i luoghi simbolo del paese, perché la lotta alla violenza contro le donne è un impegno che riguarda l’intera comunità. – afferma l’assessora Irene Lauretti – I nomi delle donne, uccise nell’ultimo anno, che leggeremo durante il flash mob, la loro età, la provenienza geografica, dimostrano che la violenza di genere non riguarda solo alcune generazioni o alcuni luoghi, ma attraversa ogni contesto sociale. Per questo sentiamo la responsabilità, come istituzioni e come comunità, di continuare a promuovere consapevolezza, educazione e impegno civile. Ringrazio gli studenti e gli insegnanti dell’I.C. Umberto I per la loro partecipazione. Solo insieme possiamo costruire una comunità più consapevole e più giusta. Un ringraziamento particolare va al Centro Culturale Fortezza Orsini e alla presidente Sabrina d’Angelo, il cui impegno costante ha reso possibile questa iniziativa, dando continuità e forza al lavoro della nostra comunità su questa importante tematica.”



