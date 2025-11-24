Attualità

Natale 2025: Al via “Regalo sospeso” UNICEF

Giulia Salemi testimonial d’eccezione della campagna 2025

Torna anche quest’anno l’iniziativa del “Regalo sospeso” realizzata dall’UNICEF Italia in collaborazione con CLEMENTONI favore di oltre 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in Italia e di tanti bambini vulnerabili nel mondo.

Testimonial UNICEF d’eccezione Giulia Salemi che ha realizzato alcuni scatti fotografici scaricabili qui e che parteciperà a una consegna speciale in un ospedale a Milano.

“In quattro anni di attività di ‘Regalo sospeso’ abbiamo raggiunto quasi 10.000 bambini ospiti in ospedali e in case-famiglia in Italia e tanti bambini che nel mondo hanno beneficiato degli aiuti dell’UNICEF. Il valore dei “Regali sospesi” non è solo materiale, ma anche simbolico perché fa felici i bambini due volte: coloro che, negli ospedali e in case-famiglia, ricevono la scatola e coloro che ricevono gli aiuti dell’UNICEF nei paesi in emergenza” – ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia. “Voglio ringraziare Clementoni, che ci consente di realizzare un’iniziativa nata e pensata dal gruppo dei giovani volontari Younicef e tutti i volontari dell’UNICEF, cuore pulsante della nostra organizzazione. Un ringraziamento speciale anche a Giulia Salemi, da tempo vicina all’organizzazione, per aver deciso di prestare il suo volto per questa campagna.”

“Siamo felici e orgogliosi di essere al fianco di UNICEF Italia in un impegno che, anno dopo anno, cresce e si arricchisce. Questa collaborazione ci ha permesso di regalare un sorriso a migliaia di bambini che affrontano situazioni di difficoltà, in Italia e nel mondo. Per chi, come noi, dedica la propria ricerca a comprendere il valore educativo e significativo del gioco, il “Regalo sospeso” rappresenta una sintesi perfetta di ciò in cui crediamo: la capacità di un semplice gesto di trasformarsi in un’esperienza che lascia un segno. Ogni cofanetto che consegniamo è il risultato di un percorso fatto di studio, ascolto e responsabilità, perché sappiamo che dietro quel dono c’è molto più di un momento di gratificazione.” Pierpaolo Clementoni, Direttore Ricerca Avanzata e Area Test, Clementoni.

Nelle prossime settimane saranno realizzate diverse consegne speciali dei “Regali sospesi” ai bambini ospiti in strutture ospedaliere, che vedranno impegnati l’UNICEF e Clementoni, in particolare, nelle città di Napoli, Ancona, Milano, Roma.

I Regali sospesi sono “speciali cofanetti regalo” creati da Clementoni e illustrati dallo street artist romano Merioone, dedicati al tema dei diritti dell’infanzia. Ogni cofanetto contiene: un libretto giochi e attività, le carte Memo sui diritti dei bambini, degli adesivi e la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in parole semplici.

È possibile sostenere la campagna dell’UNICEF “Regalo sospeso” realizzata con il sostegno di Clementoni con una donazione minima di 10 Euro presso i Comitati locali UNICEF e on line sul sito https://unicef.it/regalosospeso

I fondi raccolti sosterranno i programmi dell’UNICEF a favore di tanti bambini e bambine in difficoltà nel mondo.