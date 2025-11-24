Le offerte delle aziende del centro servizio Grosseto

24 novembre 2025

1) Albergo a pochi chilometri da Grosseto (10km) ricerca una receptionist minima esperienza nel settore obbligatoria conoscenza lingua inglese ottima e preferibile lingua tedesca orario da ottobre a marzo part time dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 20.00 a rotazione poi da aprile 2026 full time non alloggio pat b automunita obbligatorio conoscenza programmai informatici internet e preferibile social media (urgente)

2) Albergo nelle vicinanze di Roccastrada ricerca dal 1 aprile 2026 al 31 ottobre 2026 un cuoco/a automunito con esperienza nei ristoranti di specialità maremmane specialmente terra aperto anche a ricette rivisitate preferibile con diploma alberghiero o titolo di studio orario solo la sera e preparazione dolci n per colazioni e una cameriera o cameriere di sala dal 1 aprile ai 31 ottobre che abbia anche una minima esperienza di ricevimento e accoglienza clienti preferibile della zona o zone limitrofe pat b automunito non si da alloggio , si cerca anche una receptionist con esperienza nel settore dal 1 aprile al 30 ottobre orario su turni conoscenza lingua inglese e un aiuto cuoco/tuttofare di cucina dal 1 aprile al 30 settembre orario su turni tutti pat b automunito non alloggio

3) Residence a Castiglione della Pescaia ricerca : un manutentore con esperienza nel settore e/o di idraulico e elettricista pat b automunito da metà febbraio 2026 al 15 novembre 2026 orario su turni con possibilità di alloggio e un barman /barista con esperienza di gestione del personale e fornitori dal 15 di maggio al 15 ottobre pat b automunito con possibilità di alloggio

4) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca un addetto/a pulizie con esperienza nel settore per il periodo invernale per le domeniche e feste poi da aprile a settembre 2026 dalle 6 alle 10 di mattina e poi possibilità anche di lavapiatti per il turno del pranzo e della sera , barman con esperienza nel settore orario dalle 14 alle 22 da aprile 2026 possibilità nel periodo invernale di fare le domeniche e festivi pat b automuniti non alloggio

5) Pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca per la stagione 2026: un capo cuoco/chef con esperienza pluriennale di gestione della cucina preparazione linea e menu seguire ordini, fornitori e magazzino dal 26 marzo al 2 novembre : orario marzo solo weekeend da aprile a ottobre la mattina solo preparazione /linea con servizio solo serale e la domenica a pranzo 1 gg di riposo settimanale pat b automunito possibilità di alloggio (dopo il periodo di prova) e 2 capi partita (uno ai primi e uno ai secondi) con esperienza di organizzare e sistemare la propria postazione lavorazione e preparazione della propria linea dal 26 marzo al 2 novembre : orario marzo solo weekeend da aprile a ottobre la mattina solo preparazione /linea con servizio solo serale e la domenica a pranzo 1 gg di riposo settimanale pat b automunito possibilità di alloggio (dopo il periodo di prova)

6) Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca una cuoca con esperienza pluriennale di cucina di pesce orario solo di giorno e un aiuto cuoca/o con esperienza di friggitrice e griglia orario solo di giorno dal 19 aprile al 30 settembre non alloggio pat b automunito

7) Albergo a 10 km da Grosseto ricerca un aiuto chef con esperienza nel settore orario part time serale da subito fino a marzo 2026 da marzo a ottobre full time tutte le sere con orario serale contratto apprendistato preferibile minima esperienza , lavapiatti con esperienza da subito orario serale part time e addetta sala colazioni con esperienza nel settore da subito part time dalle 6.30 alle 11.00 pat b automuniti obbligatorio (urgente)

8) Addetta friggitoria preferibile ma non indispensabile con esperienza minima di cucina preferibile e preferibile di banco zona di lavoro Grosseto contratto apprendistato max 29 anni lavoro annuale orario spezzato orario su turni pranzo e/o cena dalle 12 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 22.30 con 1 gg di riposo (urgente)

9) Pubblico esercizio nelle vicinanze di Castiglione della Pescaia ricerca un aiuto cuoco/a con esperienza almeno minima nel settore da subito per i weekeend e festivi poi da marzo/aprile orario o serale o spezzato fino a ottobre/novembre lavoro continuativo pat b automunito obbligatorio

10) Pubblico esercizio nelle vicinanze di Marina di Grosseto ricerca un aiuto cuoco/a con esperienza nel settore orario venerdì cena sabato pranzo e cena e domenica pranzo più i festivi poi da marzo 2026 orario serale pat b automunito obbligatorio

11) Albergo a Marina di Grosseto ricerca un addetta ricevimento con esperienza nel settore conoscenza della lingua inglese per il periodo di natale e capodanno , febbraio per gruppi e da fine marzo/aprile a ottobre per la stagione orario dalle 15 alle 22 con 1gg di riposo e un aiuto cuoco e lavapiatti con esperienza nel settore orario su turni per natale e capodanno per febbraio a da aprile per la stagione con orario spezzato max le 22.30 con 1 gg di riposo e un cameriere/a di sala con esperienza nel settore per il periodo natale e capodanno per febbraio e da fine marzo a ottobre per la stagione possibilità di fare orario spezzato o anche solo 1 turno serale con 1 gg di riposo non alloggio pat b automuniti

12) struttura alla Giannella ricerca da aprile a novembre stagione lunga 1 cuoca per bar in spiaggia, preparazioni insalate, panini, supporto alle colazioni d'albergo, piatti del giorno (farro condito, parmigiane, insalate di riso, no primi e secondi espressi) da 3 aprile a 2 novembre. Full time da giugno a settembre. Orario indicativo 7/15 2 comi di bar e cucina, con un minimo di esperienza almeno in cucina. Pulizia della cucina dopo il pranzo, preparazione aperitivi, servizio ai tavoli. Orario 15 - chiusura (alle 21/23 in base alla necessità) positività di lavoro su turni con gli altri colleghi di sala. non alloggio

13) Pubblico esercizio a Grosseto ricerca una cameriere di sala minima esperienza per un lavoro annale orario solo serale dalle 18 in poi part time 5h in settimana e il sabato sera 6h 1gg di riposo (urgente)

14) pubblico esercizio a Castiglione della Pescaia ricerca da ora fino a metà febbraio un tuttofare di cucina con esperienza almeno minima nel settore per i giorni sabato , domenica lunedi e martedì a pranzo a parte il sabato doppio servizio poi da metà febbraio tutti i giorni con 1 giorni di riposo orario spezzato possibilità di contratto a tempo indeterminato pat b automunito non alloggio

15) Albergo a 10 km da Grosseto ricerca un aiuto cuoco minima esperienza da subito fino marzo part time orario serale dal venerdì al lunedì poi da aprile a ottobre full time orario serale , lavapiatti con esperienza nel settore da subito part time orario serale e una addetta sala colazioni con esperienza nel settore part time orario dalla mattina dalle 6 alle 11 tutti pat b automuniti non alloggio

