"Il Referendum istituzionale del 2-3 Giugno 1946": se ne parla in una conferenza ad Orbetello con Corrado Giusti

Orbetello: L'Associazione Storico Culturale Duca d'Arcos di Orbetello-Monte Argentario organizza per sabato 29 novembre alle 17:00 presso la Sala espositiva il Frontone in Piazza della Repubblica ad Orbetello una conferenza sul tema "Il Referendum istituzionale del 2-3 Giugno 1946". Relatore sarà il prof. Corrado Giusti.

Il referendum istituzionale del 2-3 giugno 1946 viene affrontato nei libri di scuola, compresi quelli universitari, in maniera piuttosto superficiale, in poche righe, come se, al riguardo, ci fosse ben poco da dire. In realtà, nei giorni che precedettero e, soprattutto, in quelli che seguirono il referendum, accaddero fatti assai rilevanti e certamente non trascurabili, che hanno segnato profondamente il destino dell’Italia.

Il relatore, con questa conferenza storica, vuole rendere accessibili a tutti le minuziose informazioni che ha raccolto negli anni su questo scottante argomento.

Corrado Giusti, nato a Grosseto nel 1958, ha conseguito la laurea magistrale in Lettere presso l’Università degli Studi di Siena con il massimo dei voti. Ha pubblicato quattro libri di storia italiana e numerosi articoli sulla letteratura e sulla lingua italiana. È stato un docente di italiano, storia, educazione civica e geografia nelle scuole secondarie statali di primo grado della provincia di Grosseto.



