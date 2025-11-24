Dona la spesa in Coop Amiatina

Grande risultato lo scorso fine settimana per la raccolta alimentare

Santa fiora: In 25 supermercati è stato possibile acquistare beni di prima necessità da donare ai volontari presenti all'ingresso dei punti vendita. I Comitati Soci Coop, le 23 associazioni e i tanti volontari hanno lavorato per raccogliere i prodotti destinati alle famiglie bisognose della Toscana e della provincia di Viterbo. Il risultato è di soddisfazione: 56 quintali di prodotti alimentari raccolti in poche ore.

Quest’anno Coop Amiatina aveva già realizzato una prima raccolta alimentare lo scorso maggio, ottenendo un risultato importante: 46 quintali di prodotti donati. Grazie all’impegno dei volontari, dei soci attivi e delle associazioni, ai dipendenti e alla generosità di soci e clienti, questa nuova edizione ha superato ogni aspettativa, confermando la forza di una comunità capace di fare davvero la differenza.



