CRI Costa d’Argento: prosegue la campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue

Arrivano nuovi volontari per il progetto “Vacanze e Volontariato”

Orbetello: Prosegue la campagna di sensibilizzazione per la donazione del sangue presso la sezione trasfusionale dell’ospedale di Orbetello, portata avanti dal gruppo donatori della Croce Rossa Italiana – Costa d’Argento. In prima linea, come sempre, Giuseppe Ranieri e Alberto Cassarini, quest’ultimo referente per le isole del Giglio e di Giannutri.

Nei primi giorni di dicembre, ad Orbetello, nell’ambito del progetto “Vacanze e Volontariato” coordinato da Piera Casalini, arriveranno tre volontari provenienti da diversi Comitati della Toscana e del Lazio. Il loro contributo sarà prezioso sia per i turni di trasporto sanitario sia per il Mercatino di Natale organizzato dalla CRI in Corso Italia, iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione della Pro Loco lagunare.

I volontari saranno ospitati nelle due foresterie di Orbetello, una delle quali messa a disposizione dal Comune, sempre attento e collaborativo nei confronti della Croce Rossa.

Nel frattempo, il dottor Giorgio Rizzardi, direttore sanitario e vicepresidente del Comitato CRI Costa d’Argento, prosegue le trattative con i dirigenti sanitari per perfezionare ulteriormente l’organizzazione della postazione estiva CRI a Giannutri (Comune di Isola del Giglio). Il presidio, fondamentale per l’assistenza ai numerosi visitatori dell’isola durante la stagione estiva, viene gestito con il supporto del Comitato Regionale CRI Toscana, di Mare Giglio e del Comune di Isola del Giglio.



