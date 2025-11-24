Aperto ogni venerdì pomeriggio il recapito zonale Acli di Orbetello

Ogni venerdì pomeriggio, dalle ore 15, al piano terra della palazzina di Via Gioberti 16-18, nel cuore del centro storico di Orbetello, è attivo il recapito zonale del Patronato ACLI, con la presenza del dottor Gian Leo Tonini.

Orbetello: Lo sportello, a accesso libero e completamente gratuito, è a disposizione di tutti i cittadini interessati per ricevere informazioni, assistenza e orientamento sui principali servizi socio-previdenziali. Non è richiesta alcuna prenotazione: basta presentarsi negli orari di apertura per usufruire del servizio. Il Segretariato Sociale rappresenta un punto di riferimento importante per la comunità locale, offrendo supporto competente e qualificato a chiunque ne abbia necessità.