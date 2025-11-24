25 Novembre, Orbetello dice no alla violenza sulle donne con “Abbiamo aspettato troppo”

Orbetello: Il 25 novembre l'auditorium di Orbetello, a partire dalle 17,30, ospita “Abbiamo aspettato troppo” un pomeriggio di riflessione per dire no alla violenza sulle donne organizzato dalla Commissione per le Pari Opportunità del comune di Orbetello e dall'Associazione Olympia De Gouges odv.

«Ogni anno il nostro territorio celebra il 25 novembre con rispetto e solennità – spiega Chiara Piccini, vicesindaca di Orbetello e presidente della commissione pari opportunità dell'Ente- la giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne, infatti, è un'occasione importante per sensibilizzare tutta la nostra comunità sul tema della violenza di genere, tema che sta molto a cuore sia a me che alla nostra amministrazione».

«Ancora nel nostro tessuto sociale – prosegue Piccini – la violenza di genere è un male strisciante che si insinua in diversi ambiti e troppo spesso ci troviamo a contare le vittime di una ferocia ingiustificabile che esplode sopratutto in ambito familiare. C'è ancora molto da fare e, da parte nostra, come commissione pari opportunità siamo costantemente al lavoro per accendere un faro su queste problematiche e valorizzare il ruolo delle donne in tutti i campi dell'esistenza, anche grazie al prezioso contributo delle numerose associazioni e delle tante donne che, sul nostro territorio, si impegnano ogni giorno per di no alla violenza sulle donne con azioni concrete».

All'evento interverranno Chiara Piccini, vicesindaca del comune di Orbetello e presidente delle Pari Opportunità, e la dottoressa Manuela Pozzi, psicoterapeuta e operatrice del Centro Antiviolenza di Orbetello.

Il fulcro della serata è affidato alla compagnia Gruppo teatrale contrada Pescina Cinigiano che presenterà lo spettacolo che dà il titolo alla serata: Abbiamo aspettato troppo, scritto da Andrea Lanzini e Silvia Rossi.

Si esibiranno, inoltre, la cantante Chantal Mersi, 22 anni, residente a Grosseto e studentessa di Scienze politiche a Firenze, accompagnata al pianoforte dalla musicista Rosa Maria Chiarello, 21 anni, di Albinia, che canta, suona il basso ed è pianista. Chantal Mersi è accompagnata da un chitarrista e canta brani del gruppo "Quartiere Coffee".

Le letture saranno affidate all’attrice Laura Bigazzi dell’associazione teatrale In itinere Compagnia Teatroattratti che interpreta brani tratti dal saggio di Vera Gheno, Parole d’altro genere – come le scrittrici hanno cambiato il mondo. Le letture saranno impreziosite dalla musica interpretata da Camilla Farina, primo flauto del corpo bandistico Città di Orbetello.



