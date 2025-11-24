25 Novembre, Avis Toscana: “La violenza si combatte ogni giorno con il rispetto dell'altro”

L'associazione aderisce come Avis nazionale alla campagna globale “UNiTE 2025 – Orange the World”. Sedi illuminate di arancione e iniziative di sensibilizzazione

Firenze: Diffondere la cultura dell'altro e del rispetto delle donne: è l'obiettivo della campagna globale “UNiTE 2025 – Orange the World” promossa dalla rappresentanza italiana dell’Ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza e l’empowerment femminile, a cui aderisce anche Avis Toscana, come Avis nazionale, in vista del 25 Novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“La violenza contro le donne si combatte ogni giorno dell'anno, diffondendo una cultura del rispetto dell'altro. Avis Toscana è già impegnata in questo, ma i numeri dei femminicidi ci dicono che ancora c'è molto da fare – dicono la presidente Claudia Firenze e la delegata alle politiche di parità Marta Silvestre – e quindi rafforziamo il nostro impegno quotidiano nel sensibilizzare donatori e sostenitori contro la violenza di genere anche nelle suo nuove forme come la violenza digitale”.

Avis Toscana ogni anno organizzata da 20 anni il Forum Donne per sensibilizzare sulla solidarietà e sulla donazione di sangue e plasma attraverso una prospettiva al femminile. Ogni anno, l’evento affronta con incontri dibattiti con esperti ma anche spettacoli che divertono e fanno riflettere, un tema specifico legato ai diritti di genere, alle pari opportunità e alle sfide culturali e sociali che riguardano il mondo delle donne, dal lavoro, al linguaggio e all'informazione.

“In occasione di questo 25 Novembre – spiegano Firenze e Silvestre – abbiamo deciso di aderire come la nostra associazione nazionale alla campagna globale ‘UNiTe 2025 – Orange the World’ organizzando momenti interni di sensibilizzazione sulla violenza digitale e di genere, condividere il tema della campagna con dipendenti, studenti, soci o partner, coinvolgere altre realtà locali”.

“Per dare un segnale visivo – conclude la presidente di Avis Toscana – invitiamo le Avis locali ad illuminare di arancione le loro sedi”.



