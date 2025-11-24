25 novembre: a Manciano l’inaugurazione dell’opera “Le chiavi di casa” di Daniela Scozzi

Un nuovo tassello del progetto “Proserpina”, percorso artistico diffuso contro la violenza di genere

Manciano: Martedì 25 novembre alle ore 15, nei giardini di piazza Garibaldi a Manciano, sarà inaugurata l’installazione “Le chiavi di casa”, una scultura realizzata da Daniela Scozzi, artista dell’associazione Velcha.

L’opera, realizzata da “L’arte del marmo” dei fratelli Laghi, rappresenta il primo intervento pubblico del progetto “Proserpina”, un percorso artistico diffuso ideato e promosso dall’associazione Velcha, che coinvolgerà diversi autori nella realizzazione di sculture, dipinti e installazioni permanenti. Il progetto vede il supporto del Comune di Manciano che lo ha finanziato e della Consulta comunale al Sociale e alle Politiche giovanili. L’obiettivo è chiaro e potente: alzare la voce contro la violenza di genere e i continui casi di femminicidio, trasformando luoghi quotidiani in spazi di memoria, consapevolezza e responsabilità collettiva.

“Le chiavi di casa” richiama l’attenzione su una realtà drammatica: la maggior parte delle violenze e dei femminicidi avviene tra le mura domestiche. La scultura raffigura un muro che si fonde con un volto femminile, segnato da un intonaco spezzato, corroso, interrotto da mattoni a vista. Un muro che sembra colpito da una mano armata di piccone: la mano di chi, possedendo le chiavi di casa, porta dolore invece che amore.

«Le installazioni del progetto Proserpina – spiega Cinzia Tomassoli presidente della Consulta per il Sociale del Comune di Manciano – vogliono essere un invito alla riflessione e alla consapevolezza, non solo nel mese di novembre ma ogni giorno dell’anno».

Un percorso sostenuto dall’Amministrazione comunale di Manciano.

«Questa opera ci ricorda che la violenza non è un fatto lontano, ma può nascondersi nelle case, nei rapporti, nella quotidianità – spiega il vicesindaco e assessore al Sociale, Roberto Bulgarini –. L’arte ha la forza di parlare a tutti, di rompere il silenzio e di lasciare un segno. Come Comune di Manciano saremo sempre al fianco di iniziative che promuovono cultura, rispetto e protezione per tutte le donne».



