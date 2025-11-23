Tarquinia, i primi agenti abilitati al volo dei droni grazie alla Regione Lazio

Consegnati gli attestati a Fortuna e Felici: nuove tecnologie per sicurezza, controlli e protezione civile

Tarquinia: Si è svolta il 10 novembre 2025, presso la sede della Regione Lazio, la consegna degli attestati di abilitazione al volo di droni ai rappresentanti della Polizia Locale di Tarquinia. All’iniziativa erano presenti il sindaco Francesco Sposetti e l’assessora regionale alla Sicurezza, Politiche giovanili e Pari opportunità Luisa Regimenti. Sono stati premiati il comandante coordinatore Nicola Fortuna e il vice sovrintendente Gianfranco Felici, che hanno completato un corso della durata di circa otto mesi e mezzo, articolato in lezioni teoriche e pratiche. Il percorso formativo, insieme alla fornitura del drone, è stato realizzato grazie al finanziamento regionale ottenuto nell’ambito del bando “4.0 per le Polizie Locali”.

“L’acquisizione del drone e la formazione dei nostri agenti – afferma il primo cittadino - rappresentano un valore aggiunto per la Polizia Locale e per l’intera comunità, che potrà contare su uno strumento innovativo al servizio della sicurezza e del controllo del territorio”. Al termine del corso, i partecipanti hanno superato tre esami ENAC, conseguendo le seguenti patenti di pilota di drone: A1-A3, per operazioni in aree non critiche; A2, per voli in prossimità di persone non coinvolte; SPECIFIC, che abilita anche al sorvolo in aree riservate o a spazio aereo controllato. Un traguardo significativo che testimonia la volontà della Polizia Locale della città etrusca di investire nella formazione, nell’innovazione e nella sicurezza.

Il nuovo drone potrà essere impiegato in numerosi ambiti operativi, come il monitoraggio del territorio e del traffico urbano, i rilievi di incidenti stradali, la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali, la sorveglianza di eventi pubblici e manifestazioni, l’attività di protezione civile e sicurezza integrata. Il sindaco Sposetti e il comandante Fortuna ringraziano l’assessora regionale Regimenti per l’impegno nel sostenere le Polizie Locali con progetti concreti di formazione, innovazione e potenziamento tecnologico.



