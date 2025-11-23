Restyling della cabina “Capannino”: parte l’intervento di E-Distribuzione

Aggiornamento completo dell’impianto in via Sanzio con dispositivi automatizzati di ultima generazione

Follonica: E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che lunedì 24 novembre avvierà un intervento di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico a Follonica per il restyling completo della cabina “Capannino” in via Raffaello Sanzio, alimentata dall’omonima dorsale di media tensione.

Nel dettaglio l’impianto elettrico, che trasforma l’elettricità da media a bassa tensione per distribuirla ad attività artigianali, esercizi commerciali e abitazioni della porzione di città di via Sanzio e dintorni, sarà rinnovato totalmente attraverso l’installazione di componentistica automatizzata di ultima generazione, che garantirà efficienza del servizio in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio. L’intervento verrà svolto con un’attenzione particolare all’innovazione, alla sostenibilità ambientale e al decoro urbano.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono due interruzioni temporanea del servizio elettrico di inizio e fine lavori, che E-Distribuzione ha programmato per lunedì 24 novembre, a partire dalle ore 9:00 con conclusione nel primo pomeriggio, e lunedì 1° dicembre, medesimo orario. In mezzo a questi due lunedì, durante le attività di cantiere interno alla cabina, non vi saranno disagi per la clientela. Nei due giorni di interruzione programmata, grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a gruppi ristretti di utenze compresi tra via Sanzio, Ferraris, via Torricelli, via Meucci, via Petrarca, via Gioia, via Volta, via Galvani, via Massetana, via Leonardo Da Vinci, via Galilei, via Boccaccio, via Giorgi, via Maiorana, via Ariosto, via Tasso, via Pacinotti, via Fermi (pochi civici per ogni via). I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nelle zone interessate. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il Servizio clienti al numero 803500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito web e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, inoltre, sempre sul portale internet dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.