Innovazione, Artex aiuta gli artigiani toscani che partecipano al bando sul sostegno tecnologico

Firenze: È aperto fino al 16 gennaio 2026 il bando della Regione Toscana “Innovazione Strategica Step - Sostegno Tecnologico per l'Innovazione Strategica”, dedicato a rafforzare la competitività e l’autonomia tecnologica delle imprese toscane nei settori digitali, green e biotecnologici. L’iniziativa sostiene progetti di innovazione di processo e organizzativa, favorendo l’introduzione di nuovi metodi produttivi, gestionali e relazionali basati su tecnologie avanzate.

Artex mette a disposizione delle imprese artigiane servizi di consulenza e accompagnamento personalizzati, per aiutarle a sviluppare idee progettuali coerenti con le finalità del programma e accedere ai contributi disponibili.

Il bando finanzia progetti di importo compreso tra 300.000 e 3.000.000 euro, con una durata massima di 12 mesi (prorogabili di 3). Sono ammissibili spese per consulenze qualificate, attività di ricerca e sviluppo, e investimenti produttivi in nuovi impianti, macchinari e tecnologie Industria 4.0 e 5.0, con intensità di aiuto fino al 100% per micro imprese e al 90% per piccole imprese in alcune tipologie di intervento.

“Il futuro dell’artigianato toscano passa anche dalla capacità di innovare in modo strategico – commentano da Artex –. Con questo bando vogliamo accompagnare le imprese verso una trasformazione digitale e sostenibile, rafforzando la loro presenza sui mercati e la competitività del sistema regionale”.

Per maggiori dettagli e supporto alla candidatura: www.artex.toscana.it.



