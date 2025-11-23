Abbattimento delle barriere architettoniche: un contributo regionale per interventi su immobili ERP di proprietà

Castiglione della Pescaia: Il Comune di Castiglione della Pescaia ha ottenuto il finanziamento regionale previsto dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 559 del 05/05/2025, e successivo Decreto attuativo n° 10423 del 16/05/2025 per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche in immobili ad uso abitativo appartenenti al patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, grazie ad un progetto redatto dagli uffici LLPP-Patrimonio.

Con una spesa di 106mila euro, dei quali 75mila derivanti dal contributo regionale e 31mila di cofinanziamento da parte del Comune, potrà essere realizzato un ascensore per l'immobile di Via Ximenes n.3 a Castiglione della Pescaia, di proprietà comunale, per garantire la piena fruibilità dell’alloggio e delle parti comuni a favore di inquilini con ridotta o impedita capacità motoria permanente riconosciuta, la cui presenza era motivo di priorità sul bando.

«Siamo molto soddisfatte di questo contributo - affermano la sindaca Elena Nappi e l’assessore al sociale Sandra Mucciarini - che sposa in pieno le politiche inclusive di questa amministrazione da anni impegnata nell’abbattimento delle barriere architettoniche del territorio ad ogni livello. Il progetto presentato è solo l’inizio di un piano complesso e fortemente voluto per rendere accessibili e fusibili le abitazioni dei soggetti più deboli. Abbiamo presentato diverse richieste di contributo per intervenire anche su altri fabbricati destinati ad emergenze abitative gestite dal comune, come stiamo intervenendo su marciapiedi, discese, attraversamenti pedonali ed a breve anche Ponte Giorgini avrà la sua rampa accessibile: ecco perché il nostro comune da anni riceve il riconoscimento dalla bandiera Lilla come comune accessibile».

L'intervento sul fabbricato di Via Ximenes prevede l'installazione di una rampa di accesso per il superamento dei gradini posti sull'ingresso principale e di una piattaforma elevatrice certificata CE che potrà trasportare fino a quattro persone.

Il Comune di Castiglione della Pescaia è in graduatoria ammissibile per l'ottenimento di un ulteriore finanziamento regionale per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche con il quale potrà realizzare un ascensore anche in un fabbricato ERP in Via Orsa Minore.



