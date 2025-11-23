A San Casciano dei Bagni due iniziative per sensibilizzare sul tema della violenza di genere

San Casciano dei Bagni (SI): Il Comune di San Casciano dei Bagni annuncia due iniziative dedicate alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, promosse da Orietta Parretti, consigliera comunale delegata alle Pari Opportunità e presidente del Centro Pari Opportunità Valdichiana Senese.

Domenica 23 novembre alle ore 15.30, nella sala del Centro Polivalente di Palazzone (via Mazzini 38), sarà inaugurata “La forza delle donne”, un’esposizione emozionale delle artiste Benedetta De Angelis e Amarilli Arenosto, visitabile fino al 6 dicembre.

“Questa esposizione è stata fortemente voluta da me e dalle artiste per parlare di violenza di genere. – è il commento di Orietta Parretti - Si tratta di una mostra pensata per riflettere sulla condizione femminile senza rappresentare direttamente la violenza, ma attraverso sculture, quadri e stampe che usano il colore come strumento per evocare forza, rinascita ed emozioni.”





Un altro importante appuntamento si terrà martedì 9 dicembre alle ore 21.30 al Teatro dei Georgofili Accalorati, attraverso l’incontro “Emozioni che nutrono – Educazione affettiva e relazionale per la prevenzione della violenza di genere”, organizzato dal Centro Pari Opportunità in collaborazione con l’Associazione ERA e con la partecipazione di Amica Donna. Il corso è gratuito ed è aperto a tutti, uomini e donne, per promuovere consapevolezza, rispetto e relazioni sane all’interno della comunità.



