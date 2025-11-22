La Flc Cgil vince sui ripescaggi in graduatoria: «Non firmiamo contratti ingiusti, ma ci battiamo per tutto il personale»

Grosseto: Se la firma della Flc Cgil è mancata sul rinnovo del CCNL, ritenuto insufficiente a coprire i bisogni dell’intero comparto, è anche perché la sigla sindacale non ha mai smesso di battersi per lavoratrici e lavoratori dell’istruzione e ricerca. A dimostrazione di questo la recente notizia dell’introduzione del ripescaggio nell’assegnazione delle supplenze con l’algoritmo per le GPS 2026. L’algoritmo, un sistema più volte ritenuto penalizzante, potrà essere così superato e i molti insegnanti con contratto a termine della provincia (erano 800 i precari alla partenza di questo anno scolastico), potranno tirare un sospiro di sollievo.

Mancata firma del CCNL: le ragioni di una scelta consapevole

La FLC CGIL ha scelto di non sottoscrivere l'Ipotesi di CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, firmato il 5 novembre 2025 dalle altre organizzazioni sindacali (CISL, UIL, SNALS, GILDA, ANIEF). Una decisione che riflette l'impegno della federazione nel difendere effettivamente i diritti e il potere d'acquisto dei docenti e del personale ATA in tutta Italia e quindi anche della provincia di Grosseto.

«Questo contratto rappresenta un ulteriore colpo ai nostri lavoratori e alle nostre lavoratrici - dichiara Alessandra Vegni, segretaria della FLC CGIL Grosseto - Gli aumenti medi dichiarati di 144 euro per i docenti e 105 euro per gli ATA si riducono effettivamente a soli 62 euro per i docenti e 45 euro per gli ATA: una miseria che copre appena il 6% dell'inflazione che nel triennio 2022-24 ha raggiunto il 17%. Non è contrattazione, è illusione».

Le criticità non si limitano all'inadeguatezza degli importi. Le dinamiche sottostanti rivelano una gestione delle risorse che penalizza ulteriormente i lavoratori: le risorse originariamente destinate ad incrementare il Fondo di Istituto (Fmof) dello 0,22% sono state dirottate verso retribuzioni professionali docenti (RPD), riducendo gli incarichi aggiuntivi retribuiti che garantivano reddito complementare a fine anno, incarichi peraltro che il personale si troverà comunque a svolgere. «In sostanza – precisa Vegni - I lavoratori ricevono in tredicesima una novità ma è ciò che era già stato loro tolto: soldi non nuovi, ma già loro spettanti dal precedente contratto, semplicemente rimasti nelle casse dello Stato per mancata erogazione».

«Allo stesso modo - prosegue Vegni - l'una tantum che verrà corrisposta non proviene da risorse "fresche", ma da economie già stanziate: denaro tolto da una tasca per metterlo nell'altra. Così verrà pagato l’una tantum degli arretrati: con le risorse che erano destinate alle progressioni di carriera del personale ATA. Ci chiedono di festeggiare la restituzione di ciò che ci è stato tolto, o l’arrivo di quello che ci spettava? Ognuno è libero di dirla come preferisce, ma il risultato rimane comunque insufficiente».

La scelta della FLC CGIL riflette la determinazione a non legittimare uno scenario dove il personale scolastico continua a perdere potere d'acquisto, mentre il Governo destina le risorse pubbliche ad altri settori, relegando l'istruzione in coda alle priorità nazionali.

GPS 2026: accolte le rivendicazioni della FLC CGIL sul ripescaggio

Accanto alla ferma opposizione a un contratto iniquo, la FLC CGIL comunica un risultato concreto conquistato sulla questione delle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) per il 2026.

La richiesta della FLC CGIL di consentire il ripescaggio e il completamento delle graduatorie è stata accolta. Un successo che supera il sistema algoritmico che la federazione ha denunciato a ripetizione sia a livello locale che nazionale, evidenziando come il meccanismo precedente penalizzasse migliaia di insegnanti rimasti esclusi ingiustamente dalle liste di scorrimento.

«Proprio il 13 novembre siamo scesi in piazza a Roma per far sentire la voce dei precari dell’istruzione, 300 mila in tutta Italia, e questo risultato è la differenza fra una organizzazione che sa cosa fare e per chi battersi una che cede alla prima proposta - sottolinea Vegni - Sulla GPS, abbiamo ottenuto un cambio di rotta: il ripescaggio consente a chi era stato scartato dall'algoritmo (a volte per pure banalità) di tornare in graduatoria, garantendo nuove opportunità di lavoro a un ampio numero di professionisti del settore. È una vittoria che i lavoratori sentiranno concretamente, perché apre prospettive reali di occupazione che prima erano precluse da un sistema opaco e iniquo».

La federazione continua a vigilare sull'implementazione di questa misura, per assicurare che il ripescaggio avvenga con tempestività e trasparenza, portando vanti anche le altre proposte al ministero, come l’efficientamento della procedura di inserimento delle supplenze e la valorizzazione del servizio prestato. E di fronte a un panorama dove il Governo disinveste nella scuola, anche la FLC CGIL invita docenti e personale ATA della provincia di Grosseto a partecipare attivamente allo sciopero generale per il 12 dicembre 2025. «Una diffusa partecipazione allo sciopero dimostrerà la volontà di lavoratrici e lavoratori a cambiare segno alla manovra di bilancio, per far destinare finalmente le risorse necessarie a valorizzare il lavoro di chi educa le nuove generazioni», conclude Vegni.



