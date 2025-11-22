La felicità in Toscana

La Giunta regionale Toscana, appena nominata, contiene anche un assessore alla felicità

Firenze: Dice il presidente Giani che il diritto alla felicità è previsto nella Costituzione degli Stati Uniti per merito di Filippo Mazzei, toscano ed amico di Thomas Jefferson presidente degli Stati Uniti.

Tutto bene, a parte che il diritto alla felicità non è presente nella Costituzione degli Stati Uniti ma nella Dichiarazione di Indipendenza nella quale fu introdotta, non dal toscano Filippo Mazzei ma dal napoletano Gaetano Filangeri che aveva avuto un grandissimo successo proprio con l’opera “La scienza della legislazione”.

Ma il punto è un altro, è che l’illuminismo americano pensava il diritto alla felicità non come il prodotto di un intervento pubblico che sovrasta l’individuo ma, al contrario, proprio come la libertà di non subire ingerenze e limitazioni da parte dello Stato.

E ci facciamo addirittura un assessorato che si aggiunge al carrozzone?

E’ un po’ come la Lombardia, che confina con la Toscana.