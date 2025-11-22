"IO SONO COME TE: libera di essere libera". Gavorrano celebra la Giornata della violenza contro le donne

Gavorrano: Il 25 novembre non è solo una data, ma un momento di riflessione collettiva. Un’occasione per fermarsi, ascoltare e ricordare che il rispetto, la parità e la libertà sono valori che si costruiscono ogni giorno, a partire dai luoghi dell’educazione e della cultura.

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Gavorrano, in collaborazione con il Comune di Gavorrano e con le classi della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Gavorrano, promuove un laboratorio-spettacolo che unisce teatro, parola e consapevolezza. Si svolgerà martedì 25 Novembre alle ore 10:00 presso gli ex Bagnetti di Gavorrano.

Attraverso il linguaggio del teatro – guidati dall’educatrice teatrale Benedetta Rustici e dalla psicologa e psicoterapeuta Beatriz Rabissi – docenti e studenti saranno protagonisti di un percorso condiviso di ascolto, espressione e dialogo. Attraverso letture, interazioni e momenti di ascolto condiviso, l’attività vuole offrire uno spazio di consapevolezza e partecipazione, per ricordare che la lotta contro la violenza passa anche dall’educazione e dalla costruzione quotidiana di una cultura fondata sul rispetto reciproco.

Un momento per trasformare le emozioni in voce, il silenzio in racconto, la riflessione in gesto.

L'iniziativa è dedicata ai ragazzi e alle ragazza delle tre classi dell'Istituto Comprensivo Falcone Borsellino di Gavorrano.



