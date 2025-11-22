Grosseto Fiere, il Comune difende il piano di risanamento: “Serve coraggio, non allarmismi”

L’Amministrazione punta a rilanciare l’ente: “La riduzione del capitale è un passaggio tecnico necessario. Le ricostruzioni apparse sulla stampa sono dannose e fuori contesto”.

Grosseto: L’Amministrazione comunale interviene con fermezza sul percorso di risanamento di Grosseto Fiere, ribadendo il pieno sostegno all’ente e criticando duramente alcune ricostruzioni apparse sulla stampa locale. Il Comune chiarisce che la riduzione del capitale non rappresenta un taglio, ma un intervento contabile indispensabile per liberare la società dal peso delle perdite accumulate e accompagnarla verso una nuova fase di rilancio. Un processo definito complesso e delicato, che secondo l’Amministrazione rischia di essere indebolito da informazioni parziali e imprecise diffuse pubblicamente.

"L’Amministrazione comunale conferma con decisione il proprio sostegno a Grosseto Fiere e ribadisce che oggi servono scelte politiche chiare, responsabili e coraggiose, perché il risanamento dell’Ente non è un’opzione ma un dovere verso la città. Le difficoltà ereditate – costi fissi elevatissimi, un’area mai integrata nel progetto agroindustriale originario, bilanci appesantiti da anni di spese strutturali e dalle conseguenze del periodo post Covid – richiedono una gestione seria, non improvvisazioni né fughe in avanti come purtroppo viste oggi su certa stampa locale".

"La riduzione del capitale non è un taglio, ma una bonifica contabile indispensabile per liberare Grosseto Fiere dal peso delle perdite accumulate e prepararla a una nuova fase: una nuova strategia, una nuova infrastruttura, una nuova prospettiva finalmente all’altezza della città. Proprio per questo l’uscita giornalistica di oggi risulta altamente impropria, scorretta e dannosa: perché interviene nel pieno di un processo societario complesso fornendo numeri parziali e fuori contesto; perché altera la percezione pubblica su un’operazione tecnica legittima e necessaria; perché mette a rischio la serenità del lavoro del CDA e dei soci; e perché, in ultima analisi, danneggia l’immagine e il valore di una società partecipata che sta affrontando un percorso di risanamento doveroso".

"L’Amministrazione comunale, insieme a Grosseto Fiere ed ai suoi soci, valuteranno ogni azione legale e ogni tutela possibile, perché è inaccettabile che dinamiche così delicate vengano trattate con leggerezza, alimentando confusione e sospetti infondati. Noi crediamo nel rilancio di Grosseto Fiere, crediamo nel lavoro del CDA e crediamo che questa sia l’unica strada per restituire alla Maremma un polo fieristico moderno, competitivo e capace di generare opportunità reali. Grosseto Fiere non si abbandona: si risana, si difende e si rilancia con forza. E noi lo stiamo facendo".