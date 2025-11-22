Mercoledì 26 novembre, prima tappa a Piombino (LI) della seconda edizione della campagna nazionale promossa da ACLI, AGESCI, ARCI, Azione Cattolica Italiana, Legambiente e Libera

Piombino: Flash mob, ore 11.00, davanti al Rivellino di Piombino, in piazza Licurgo Cappelletti. Nel pomeriggio, alle 16:30, presso la Sala Perticale in via Giovanni Lerario n. 104, assemblea pubblica per siglare un “Patto di comunità per l’Ecogiustizia”

La campagna nazionale “Ecogiustizia Subito - In nome del popolo inquinato”, promossa da ACLI, AGESCI, ARCI, Azione Cattolica Italiana, Legambiente e Libera, riprende il suo viaggio itinerante lungo la Penisola per portare in primo piano i luoghi simbolo dell’Italia inquinata e segnati da ingiustizia ambientale e sociale.

La prima tappa della seconda edizione si terrà mercoledì 26 novembre, in Toscana, a Piombino, dove alle ore 11:00 le associazioni parteciperanno a un flashmob davanti al Rivellino, in piazza Licurgo Cappelletti.

In programma nel pomeriggio, a partire dalle 16:30, si terrà presso la Sala Perticale in via Giovanni Lerario n. 104, un’assemblea pubblica per siglare un “Patto di comunità per l’Ecogiustizia”, con l’obiettivo di monitorare lo stato dell’arte della bonifica, sollecitare le istituzioni a intraprendere le politiche necessarie e promuovere idee e progetti per lo sviluppo sostenibile delle aree nell’ottica della transizione ecologica.







