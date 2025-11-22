A Scarlino l’inaugurazione della panchina rossa contro la violenza sulle donne

L’iniziativa si terrà martedì 25 novembre 2025 alle 16 in via Poggio Spedaletto al Puntone

Scarlino: Il Comune e la Commissione pari opportunità promuovono per martedì 25 novembre 2025, alle 16, l’inaugurazione della panchina rossa in via Poggio Spedaletto, al Puntone. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione della comunità su un tema che richiede partecipazione, consapevolezza e impegno costante.

All’iniziativa interverranno il sindaco Francesca Travison, la presidente della Commissione pari opportunità Flora Poli, la consigliera comunale con delega alle pari opportunità Raffaella Vecci e il medico Asl per la rete ospedaliera e territoriale 118 Codice Rosa Chiara Marchetti. Saranno presenti anche rappresentanti delle forze dell’ordine locali, a testimonianza del lavoro congiunto che le istituzioni portano avanti nel contrasto alla violenza di genere.

«La panchina rossa è un simbolo che parla a tutti, ogni giorno – dichiara il sindaco Francesca Travison – È un invito a non voltarsi dall’altra parte e a costruire insieme una comunità capace di prevenire, ascoltare e proteggere».

La consigliera Raffaella Vecci sottolinea come «la lotta alla violenza sulle donne non si esaurisca nella ricorrenza del 25 novembre ma richieda un impegno quotidiano fatto di educazione, rete tra istituzioni e sostegno concreto a chi vive situazioni di difficoltà».

La panchina rossa sarà un simbolo permanente dedicato alle vittime e un invito quotidiano a contrastare ogni forma di abuso. Al termine della cerimonia sarà offerto un piccolo rinfresco a cura dell’Auser Puntone.