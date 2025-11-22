La liberazione delle donne come via per la liberazione dell’umanità e la difesa del vivente.

Viterbo: In vista del 25 novembre 2025, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Centro di ricerca per la pace, i diritti umani e la difesa della biosfera di Viterbo ha fatto sapere di voler riproporre alcuni testi già pubblicati negli anni precedenti nel notiziario "La nonviolenza è in cammino."

Il Centro ha ricordato che, a suo avviso, l’oppressione maschile rappresenta la radice originaria e il paradigma di tutte le forme di violenza. Ha inoltre ribadito la convinzione che solo la liberazione delle donne potrà condurre alla liberazione dell’intera umanità e contribuire alla salvezza del mondo vivente.

L’organizzazione ha infine sottolineato che il cammino della nonviolenza procede con voce e volto di donna.



