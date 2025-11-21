Si parla di “Rentri” e del nuovo accordo Stato-Regioni nei cinque incontri sul territorio organizzati da Cna Grosseto

Si parte lunedì 24 novembre da Follonica, per passare poi a Orbetello, Pitigliano, Castel del Piano e Grosseto. Gli esperti di Cna illustreranno il funzionamento del Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti

Grosseto: Il Rentri, registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, è lo strumento con cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti. Un sistema che prevede una serie di adempimenti per le imprese che saranno illustrati nel nuovo ciclo di incontri gratuiti organizzato da Cna Grosseto, che sarà anche occasione per fare il punto sulle novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previste dal nuovo Accordo Stato-Regioni.

Si parte lunedì 24 novembre, dalla sede Cna di Follonica (in strada provinciale 152, via Aurelia Vecchia 1325), per passare mercoledì 26 novembre nella sala parrocchiale di Orbetello. Lunedì 1° dicembre nuovo incontro a Pitigliano, nella sede del seminario vescovile di via Cardella 21, mercoledì 3 dicembre appuntamento alla sede Cna di Castel del Piano (in via del Fattorone 18) per terminare, venerdì 12 dicembre, nella sala conferenze “Maurizio Masini” della sede Cna di Grosseto, in via Birmania 96. Tutti gli incontri avranno inizio alle 16.30.

Con l’aiuto degli esperti di Ambiente & Sicurezza Cna Grosseto, le imprese potranno comprendere i meccanismi di funzionamento del Rentri e le novità dell’Accordo quadro,conoscere scadenze e adempimenti da rispettare e chiarire eventuali dubbi.

“Per quanto riguarda il Rentri – spiega Raluca Arsu Santini, responsabile di Ambiente & Sicurezza Cna Grosseto – siamo entrati nell’ultima fase di adesione e scatta l’obbligo di iscrizioni per tutti i produttori di rifiuti pericolosi, che hanno fino a 10 dipendenti. Poiché, nella nostra esperienza, abbiamo riscontrato che gestire i nuovi adempimenti può essere faticoso per le imprese, vogliamo ribadire la nostra disponibilità per essere il loro interlocutore unico, in grado di accompagnare le aziende nel passaggio dalla gestione cartacea a quella digitale. Gli incontri sui territori serviranno anche a chiarire alcune novità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, introdotte dall’Accordo Stato-Regioni, sottoscritto lo scorso aprile. Tra queste, ad esempio, il fatto che la formazione dei lavoratori deve essere effettuata al momento della costituzione del rapporto di lavoro e prima di adibire il lavoratore alla mansione a cui è assegnato: una modifica che ha ripercussioni sull’organizzazione di questo aspetto dell’attività lavorativa. Inoltre, vengono individuati criteri più rigorosi per la progettazione dei corsi, imponendo anche nuove responsabilità ai datori di lavoro. Per questo, essere correttamente informativi è fondamentale ed è proprio con questo obiettivo che ci apprestiamo a incontrare le imprese sul territorio”.

Ecco perché Cna, con il suo gruppo di tecnici qualificati è al fianco delle imprese con soluzioni anche personalizzate per ogni realtà aziendale, con percorsi formativi dedicati e consulenze mirate per la gestione di ogni aspetto legato alla sicurezza sul lavoro, ambiente, igiene alimentare e qualità.

Per informazioni sugli incontri in calendario è possibile scrivere agli indirizzi email d.pecci@cna.gr.it – r.santini@cna-gr.it o chiamare il numero 0564 4711.



