"PROspettive", I prossimi appuntamenti

Sabato 22 e domenica 23 novembre, le date dei workshop di Danza Contemporanea di "PROspettive"

Follonica: Nuovi appuntamenti con i workshop di Danza Contemporanea di "PROspettive". Il workshop si terrà negli spazi dedicati ad arte e cultura all'interno del complesso dell'ex Ilva:

- Sabato 22 novembre dalle 14:30 alle 19:30

- Domenica 23 novembre dalle 9:30 alle 14:30

Per informazioni sui costi e iscrizioni: È possibile contattare l'organizzazione all'indirizzo email: danielaborghini.performare@gmail.com. Sono previsti pacchetti e sconti per i residenti. Informazioni sulla location: Il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica si trova nell'ex villaggio fabbrica ex Ilva.



