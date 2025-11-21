Prevenire la violenza di genere

Il collettivo Women Talking ha annunciato che quest’anno il 25 novembre, data simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, sarà dedicato a una riflessione pubblica sulla cultura che rende possibile la violenza di genere.

Grosseto: Le attiviste hanno richiamato l’attenzione sulla recente decisione del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara di ritirare, dal disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico, l’emendamento che vietava l’educazione affettiva nelle scuole medie, mantenendo però il divieto per infanzia e primaria. Un passaggio che, secondo il collettivo, si inserisce in un quadro in cui l’educazione sessuo-affettiva non è ancora riconosciuta nei programmi scolastici italiani, nonostante in molti Paesi europei sia già strutturale. Gli istituti che provano a introdurla continuano infatti a scontrarsi con ostacoli burocratici e, con il nuovo ddl, la gestione delle attività extracurricolari potrebbe diventare ancora più complessa.

Women Talking ha segnalato anche che il provvedimento, se approvato, limiterebbe l’educazione sessuale ai soli aspetti biologici, un’impostazione valutata da molti esperti come superata e inefficace nella prevenzione di malattie, gravidanze indesiderate e violenza di genere.

Il collettivo ha inoltre ricordato che il 19 novembre la Camera ha approvato la modifica dell’articolo 609 bis del codice penale, introducendo il concetto di “consenso libero e attuale” come cardine per la definizione del reato di violenza sessuale. Una novità ritenuta significativa, ma che – viene evidenziato – richiederà un profondo lavoro culturale per essere realmente efficace.

Secondo Women Talking, la violenza affonda le radici in stereotipi, gerarchie e rapporti di potere interiorizzati sin dall’infanzia, motivo per cui il cambiamento legislativo da solo non basta. Per questo, quest’anno la piazza sarà dedicata al tema della prevenzione, con un confronto che coinvolgerà l’Associazione Olympia de Gouges, la psicoterapeuta Lucia Cortecci, l’insegnante e attivista Giulia Pieraccini, l’avvocata Gabriella Capone e tre ex studentesse di istituti superiori.

Il collettivo ha scelto la formula del sit-in, spiegando di voler creare uno spazio di ascolto e partecipazione collettiva. L’appuntamento è per domenica 23 novembre alle 15:30 in Piazza Dante, a Grosseto. I partecipanti sono invitati a portare coperte, cuscini e un cartello che esprima la propria idea di cambiamento. Al termine degli interventi, il microfono sarà aperto a chiunque voglia condividere esperienze o riflessioni.



