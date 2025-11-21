La pace come scelta: a Orbetello un confronto contemporaneo sulle idee di Freud ed Einstein

Il Laboratorio per la Pace organizza un incontro sul carteggio del 1931 e sulle sfide odierne: dal rifiuto della legge del più forte alla difesa dell’autodeterminazione dei popoli.

Orbetello: Il Laboratorio per la Pace di Orbetello, oggi 21 novembre alle ore 18:30 presso l'agriturismo Monte Argentario (loc. Le piane), organizza un un dibattito pubblico partendo dal libro del professore Alberto Andronico (ordinario di Filosofia del diritto all'Università degli studi di Catania) “Protect Me from what i whant“ sul carteggio epistolare tra Freud e Einstein promosso nel 1931 dalla Società delle Nazioni inerente una domanda di quest'ultimo al padre della psicoanalisi che è tornata ad essere tragicamente attuale oggi “C'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?”.

Un interrogativo che è nello stesso tempo un modo per capire se ci sia la possibilità di cancellare questa parola dalle nostre esistenze creando una società più solidale e soprattutto umana. Un tema sempre più attuale che attraversa oggi più che mai le nostre esistenze e ci pone in una condizione di attivismo nel costruire una società aperta, rifiutando i conflitti odierni come l'unica possibilità di regolamentazione dei rapporti tra stati e individui.

Il laboratorio per la pace di Orbetello da sempre impegnato nella costruzione di una cultura di accoglienza e pacifista porta avanti lo sviluppo di un pensiero critico nei confronti di un sistema economico e politico che legittima la legge del più forte e non la dialettica del diritto. "Uno scenario - afferma Il Laboratorio per la Pace - che sta diventando realtà e che non possiamo accettare in quanto mina gli interessi dell'autodeterminazione dei popoli e quindi i fondamenti del diritto internazionale".



