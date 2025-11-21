Inclusione e diritti: il CNDDU invita Comune e Provincia a unire le forze

Il messaggio del presidente Pesavento dopo la proposta di Montani: «Responsabilità collettiva e visione comune per una comunità più accessibile».

Grosseto: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) esprime il proprio pieno apprezzamento per la comunicazione inviata da Diego Montani, Garante della Disabilità del Comune di Grosseto, indirizzata al Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e al Presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità che si celebrerà il prossimo 3 dicembre 2025.

La proposta del Garante — invitare Comune e Provincia a realizzare per la prima volta un evento congiunto — costituisce, a nostro avviso, un gesto di alto valore istituzionale e umano. In una fase storica in cui la tutela dei diritti fondamentali necessita di azioni condivise e non di iniziative isolate, l’idea di unire le forze per riflettere pubblicamente sul tema dell’accessibilità e dell’inclusione assume un significato che va ben oltre l’aspetto organizzativo.

Il CNDDU condivide profondamente lo spirito espresso da Montani: la disabilità non ha colore politico, né dovrebbe essere trattata come una materia separata dalle scelte complessive della comunità. L’abbattimento delle barriere — fisiche, culturali e sociali — è una responsabilità collettiva e richiede la sinergia di tutti gli attori istituzionali. Un’iniziativa congiunta tra Comune e Provincia invierebbe un segnale forte e positivo, mostrando come le istituzioni possano unirsi per tutelare dignità, diritti e piena partecipazione delle persone con disabilità.

Apprezziamo, inoltre, la disponibilità manifestata dal Garante a contribuire direttamente alla realizzazione dell’evento, con l’obiettivo di costruire un momento realmente inclusivo, partecipato e ricco di significato. Si tratta di una visione pienamente in linea con la missione del nostro Coordinamento, da sempre impegnato nella diffusione della cultura dei diritti umani nelle scuole e nel territorio.

Confidiamo che il Sindaco Vivarelli Colonna e il Presidente Limatola accolgano con sensibilità e attenzione l’invito di Montani, trasformando una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1981 in un’occasione concreta di unità, responsabilità e crescita civile per l’intera comunità grossetana.

Il CNDDU ribadisce la propria disponibilità a sostenere percorsi e iniziative dedicate alla promozione della dignità, dell’uguaglianza e dell’inclusione, principi cardine di una democrazia autenticamente partecipata.

prof. Romano Pesavento - presidente CNDDU



