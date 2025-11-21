Guano all’ingresso del Misericordia: cittadini denunciano grave rischio igienico-sanitario

Accumuli di escrementi di storno davanti all’ospedale di Grosseto: cresce la preoccupazione di pazienti e operatori, Azione Grosseto chiede interventi immediati.

Grosseto: "Numerosi cittadini segnalano ormai da settimane una situazione di forte degrado igienico-sanitario presso l’ingresso principale del vecchio edificio del Misericordia di Grosseto, dove è presente un’elevata quantità di guano di storno depositato sulle superfici esterne dell’area di accesso". Chi scrive è Azione Grosseto.

"La presenza degli uccelli che stazionano sui pini circostanti - continua Azione Grosseto - provoca quotidianamente accumuli di escrementi che, oltre a emanare un odore particolarmente sgradevole, rappresentano un evidente rischio di contaminazione: chiunque acceda alla struttura rischia infatti di introdurre involontariamente all’interno residui organici presenti a terra".

"Le persone che frequentano l’ospedale: pazienti, familiari, operatori e visitatori, manifestano crescente preoccupazione per le condizioni igieniche dell’area e chiedono un intervento tempestivo affinché vengano adottate misure efficaci di pulizia, prevenzione e tutela della salute pubblica".

"Il nostro unico intento - conclude Azione Grosseto - è quello di sollecitare le autorità competenti e la direzione sanitaria a valutare quanto prima soluzioni idonee a eliminare il problema e garantire un ambiente sicuro e dignitoso per tutti".

