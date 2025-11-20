Telemarketing aggressivo e le date poco storiche. Si può solo vietare

Ieri 19 Novembre viene indicato da diversi come una data storica contro il telemarketing aggressivo: le telefonate effettuate dall’estero con numero mobili che sembrano nazionali, dovrebbero essere bloccate, come dovrebbe già essere accaduto dallo scorso agosto per le telefonate con numeri fissi. A far riflettere su questo è ADUC.

A settembre, dicono all’Agcom, l’1,37% (20 milioni su 1,4 miliardi) di telefonate sono state bloccate… non proprio un successo, anche se i numeri alti danno idea del fenomeno.

Il telefono fisso di Aduc dove chiamano consumatori per sapere come fruire dei servizi di consulenza, dalle 8 del mattino aveva già ricevuto 11 telefonate di telemarketing, sia da numeri fissi (già vietati) che mobili (vietati da oggi).

E dire che siano un ufficio e non un privato cittadino, nonché agli albori del provvedimento “storico”, immaginiamo cosa potrà accadere nei prossimi giorni quando, dopo le incertezze del primo giorno, i vari call center di telemarketing si saranno organizzati per meglio eludere i divieti.

Se qualcuno fa ancora finta di non avere contezza del fenomeno (soprattutto tra i legislatori che, dalla mano libera ai gestori del settore, sembra che ne traggano profitti di vario tipo), il microcosmo del centralino di Aduc ci sembra significativo di come e cosa significhi il nuovo provvedimento in vigore: carta straccia.

Non si riesce in nessun modo a regolamentare e controllare il fenomeno. I guadagni da illegalità continuano ad essere molto alti e sono facilmente assorbibili i pochi blocchi che vengono riconosciuti, nonché le magre sanzioni che vengono comminate.

C’è solo una soluzione: divieto del telemarketing. Non siamo un Paese (e anche un Pianeta) in grado di convivere con la libertà d’impresa in questo ambito. Il telemarketing potrebbe essere utilizzato solo se a richiederlo, direttamente e di propria iniziativa, fosse lo specifico utente. Per il resto, Niet!

Siamo, con quello entrato in vigore oggi, al terzo provvedimento. Il primo è stato il cosiddetto registro delle opposizioni, dove l’utente, registrato per non ricevere telefonate di promozioni, le riceveva ugualmente. Aspettiamo il quarto provvedimento?

