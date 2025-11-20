Solidarietà alla sindaca Emanuela Socciarelli dopo il grave atto intimidatorio

Tarquinia: “Voglio esprimere la mia più profonda e sincera solidarietà alla sindaca di Montalto di Castro, Emanuela Socciarelli, vittima di un gravissimo atto intimidatorio.

Si tratta di un episodio inaccettabile che colpisce non solo la persona, ma anche l’istituzione che rappresenta. Di fronte a gesti vigliacchi come questo, è necessario ribadire con forza che le nostre comunità non si lasciano intimidire e che continueremo a difendere con determinazione i valori della democrazia, del dialogo e della legalità. Auspico che quanto prima le autorità competenti possano fare piena luce sull’accaduto.

Alla collega Socciarelli, all’amministrazione comunale e alla popolazione di Montalto di Castro vanno il mio sostegno e quello di tutta la città di Tarquinia. Sono certo che continuerà il suo lavoro con la dedizione e il coraggio che da sempre la contraddistinguono”. Queste le parole si Francesco Sposetti, Sindaco di Tarquinia