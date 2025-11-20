Scuola. Se Conosci il passato comprendi il presente: una lectio del prof. Calossi per gli alunni dell’Arrigo Bugiani

Follonica: Il 19 novembre, presso l’Aula Magna della Scuola secondaria di I grado A. Bugiani- Istituto Comprensivo Leopoldo 2 di Follonica, tutte le classi terze hanno partecipato all’incontro con il prof. Enrico Calossi, Associato di Relazioni Internazionali del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Pisa, nell’ambito del progetto Conoscere il passato per capire il presente.

Tale iniziativa è frutto della collaborazione della scuola con l’Associazione Promozione Sociale Restiamo Umani, grazie al cui intervento altre classi svolgeranno nel secondo quadrimestre un’importante attività, la Human Library, già proposta qualche anno fa con successo.

Le 5 terze della scuola secondaria di primo grado Arrigo Bugiani di Follonica, divise in due gruppi, hanno assistito con molto interesse alla lectio del Prof. Calossi, che è riuscito, attraverso la proiezione di slide ed un linguaggio adeguato all’uditorio, a catturare l’attenzione dei ragazzi e a rispettare le finalità dell’attività, che erano quelle di fornire conoscenze storico-politiche riguardanti la questione palestinese e strumenti per eseguire ricerche ed approfondimenti.

Gli studenti hanno ascoltato con attenzione e nel momento del dibattito fatto domande interessanti e pertinenti, mostrando di aver capito l’importanza della conoscenza della storia del passato per la comprensione di quella attuale.

Le docenti Parisi, Galati, Gaeta, Della Porta, Spini ringraziano il Prof. Calossi per la disponibilità e la professionalità e l’Associazione Restiamo Umani per aver proposto l’incontro, che rientra nelle metodologie educative e nella mission della scuola di formare cittadini consapevoli.



