La Provincia in Comune: confronto operativo a Magliano in Toscana

Prosegue il percorso della “Provincia in Comune”, una serie di incontri della Provincia di Grosseto sui territori, pensati per ascoltare da vicino le esigenze e condividere progetti, investimenti e strategie per il futuro.

Magliano in Toscana: A Magliano in Toscana, amministratori, funzionari e dipendenti comunali hanno partecipato ad un confronto costruttivo con la Provincia di Grosseto, occasione per fare il punto su interventi concreti in materia di viabilità, sicurezza ma anche sul ruolo della Provincia come la Casa dei Comuni:

“La Provincia è un importante riferimento per tutti i piccoli Comuni, perché fa da sintesi con la Regione e lo Stato, e per noi questi – ha spiegato Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana – sono incontri utili anche perché ci avvicinano agli enti sovraordinati. Seppur depotenziata da quella sciagurata riforma, la Provincia rimane un ente importante perché si occupa per esempio della viabilità. Ieri siamo stati messi al corrente di importanti investimenti in termini di sicurezza, viabilità, taglio del verde che metterà in campo la Provincia in tutto il territorio. Quest’ultima ha anche confermato investimenti mirati alla viabilità e alla sicurezza stradale sul territorio del comune di Magliano. Questo ci rende soddisfatti. All’incontro c’era buona parte del gruppo consiliare e una parte dei funzionari e dei dipendenti del Comune di Magliano, interessati alle questioni attinenti alla Provincia, ai rapporti tra Provincia e Comune e alla gestione quotidiana degli uffici. Hanno partecipato, hanno fatto domande e hanno avuto risposte. È stato uno scambio di idee, di informazioni e un rafforzamento di un legame che già c’era.”

“È stato un piacere dialogare con i rappresentanti della Giunta, con i consiglieri e alcuni dipendenti comunali che erano presenti all’incontro, sui progetti che la Provincia ha previsto per il Comune di Magliano in Toscana, – ha aggiunto il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola - in particolare, del progetto principale di messa a dimora di una rotatoria, o di un’alternativa progettuale, per l'ingresso del paese, in modo da risolvere la questione della sicurezza e per renderlo più bello e accogliente. Abbiamo poi affrontato varie questioni che interessano i piccoli comuni della nostra provincia, in particolare è emersa forte la richiesta di rappresentanza nel rapporto con la Regione. La nostra provincia è fatta di 28 Comuni di cui 24 sono sotto i 10mila abitanti e 19 sotto i 5mila. La Provincia di Grosseto può e deve esercitare un ruolo di coordinamento e di raccordo tra i piccoli Comuni, in dialogo con la Regione. E poi abbiamo parlato dell’importanza dell’ufficio Europa, che la Provincia sta costruendo, proprio per sostenere i piccoli Comuni nella ricerca dei bandi, con l'obiettivo di intercettare i fondi comunitari, nella gestione dei progetti e nella successiva rendicontazione. Credo che questa sia la Provincia di cui il territorio ha bisogno, che anziché guardare indietro, si consolida, nel presente, e si proietta nel futuro."