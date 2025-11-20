La Fondazione Francesca Rava e l’iniziativa “In farmacia per i bambini”

Anche Orbetello Scalo protagonista della solidarietà

Orbetello Scalo: La Fondazione Francesca Rava opera da 25 anni in Italia e da oltre 70 anni nel mondo a sostegno dei minori e delle famiglie in difficoltà, promuovendo iniziative concrete di aiuto. Tra queste, una delle più note è “In farmacia per i bambini”, il programma nazionale che coinvolge farmacie, cittadini e famiglie nella raccolta di prodotti sanitari e beni di prima necessità destinati ai più piccoli.

L’iniziativa, che si svolge periodicamente su tutto il territorio italiano, invita i clienti delle farmacie aderenti a donare articoli utili come alimenti per l’infanzia, prodotti per l’igiene, pannolini e presidi sanitari. Un progetto che, anno dopo anno, continua a ottenere grande partecipazione, dimostrando come la solidarietà sia ancora molto viva nelle comunità locali.

Nei giorni scorsi ha aderito al programma anche la Farmacia San Biagio di Orbetello Scalo, che ha registrato una significativa risposta da parte dei cittadini. Sono stati raccolti pannolini, salviettine per il cambio, alimenti per lo svezzamento, bevande e tisane per bambini, oltre a termometri e altri prodotti utili.

Tutto il materiale, regolarmente inventariato e rendicontato alla Fondazione Francesca Rava, è stato consegnato alla Croce Rossa Italiana, da tempo partner dell’iniziativa. La CRI ha predisposto un apposito magazzino per la gestione dei beni raccolti, che vengono poi distribuiti alle famiglie in difficoltà del territorio.

Ancora una volta, la collaborazione tra fondazioni, farmacie e cittadini dimostra come piccoli gesti possano trasformarsi in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno.