Il ringraziamento di una paziente grossetana all'ambulatorio delle ferite difficili dell'ospedale Misericordia

"Desidero ringraziare gli operatori sanitari dell'ambulatorio per le ferite difficili, nell'ambito della Medicina iperbarica dell'ospedale di Grosseto, per la professionalità, l'impegno, l'umanità con cui mi hanno preso in carico e mi hanno curato da giugno 2025 a oggi."

Grosseto: "Mi chiamo Paola Rossi, alcuni mesi fa ho avuto un infortunio e un conseguente, esteso ematoma alla gamba destra, a seguito del quale si è prodotta una vasta e profonda ferita.

Sono stata indirizzata all'ambulatorio specialistico del Misericordia, dove sono stata visitata dal dottor Stefano Falini insieme all'equipe infermieristica. La terapia che mi è stata prescritta prevedeva due medicazioni a settimana fino a che la ferita non si fosse rimarginata. In questo lungo lasso di tempo le medicazioni sono state eseguite dall'equipe di infermieri, Edgardo per i primi tempi, poi Aldo, Gaia e Jasmine.

Solo grazie alla loro capacità e professionalità ho potuto risolvere un problema che fin da subito si era mostrato molto complicato. Sono stati mesi duri anche psicologicamente e devo dire che sia Edgardo che Gaia, Aldo e Jasmine, mi hanno supportato, incoraggiato, coccolato e aiutato a ritrovare serenità e fiducia.

Ora che ho terminato con successo il percorso terapeutico, mi sento di rendere loro, con questo ringraziamento, l'affetto con cui sono stata accolta fin da subito, unito alla capacità e all'impegno. Salutandoli oggi e salutando il dottor Falini, ho detto loro che è finito il percorso di cura, ma non il rapporto che si è creato e che andrà ben oltre il tempo che è stato necessario per guarire.

Credo sia giusto sottolineare il grande lavoro di questa squadra medico- infermieristica e l'umanità con la quale affronta il lavoro. Chi si è trovato a passare momenti difficili per la propria salute, sa quanto aspetto sia importante.

Ancora un grazie a tutti"

Paola Rossi